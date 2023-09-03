نيمار يكشف: هربت مع ميسي من جحيم باريس

وصف البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، تجربته السابقة مع باريس سان جيرمان بـ"الجحيم"، مشيرا إلى أنه شعر بالضيق خلال فترته مع الفريق الفرنسي بجانب الأسطورة ليونيل ميسي.

وقال النجم نيمار في مقابلة مع صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، يوم الأحد: كنت سعيدا لميسي بعد تحقيقه لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، وفي ذات الوقت حزين للغاية، لأنه عاش فترة صعبة، ذهب من جحيم باريس سان جيرمان إلى جنة المنتخب الأرجنتيني.

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وأضاف المهاجم: فاز بكل شيء في السنوات الأخيرة، لكن عاش في جحيم مع باريس سان جيرمان، عشنا الجحيم سويا أنا وهو، شعرنا بالضيق، جئنا إلى النادي الفرنسي من أجل تقديم أفضل ما لدينا، لنكون أبطالا ولمحاولة صنع التاريخ، لذلك عدنا للعب معا في باريس، اتحدنا هناك حتى نتمكن من صنع التاريخ، ولسوء الحظ لم ننجح.

وأردف نيمار: غادر ميسي باريس بطريقة لم يستحقها، وقد اتهم بطريقة غير عادلة في رأيي، لكن في الوقت نفسه كنت سعيدا جدا بفوزه بكأس العالم، كما قلت كانت كرة القدم عادلة معه هذه المرة، استحق ميسي إنهاء مسيرته بالحصول على المونديال.