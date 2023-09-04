أرتيتا يرفض الاعتماد على "اللحظات السحرية"

أشاد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بعقلية فريقه بعدما انتزع الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، لكنه قال إنه يجب العثور على سبيل لحسم المباريات بشكل مبكر بدلا من الاعتماد على "لحظات سحرية" في النهاية.



وسجل ديكلان رايس هدفا في الدقيقة 96 وأضاف غابرييل جيسوس هدفا قبل النهاية بلحظات ليحقق أرسنال فوزا ثمينا. بعدما أدرك مارتن أوديغارد أدرك التعادل عقب تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الشوط الأول.



وقال أرتيتا: أحب عقلية الفريق والإصرار والرغبة في الفوز. فرض الفريق سيطرته واستحق الفوز بالمباراة، لكن الفوارق كانت ضئيلة جدا وكان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف.



وتعادل أرسنال مع فولهام في الجولة السابقة، وبعد الفوز بفارق هدف واحد على نوتنغهام فورست وكريستال بالاس سيخوض الفريق مباراته المقبلة أمام إيفرتون في 17 سبتمبر.



وقال مدرب أرسنال: لا تكون الفوارق التي نملكها قرب النهاية كبيرة بما يكفي، وهذا شيء يجب أن نعمل على تحسينه، لأنك تلاحظ وجود بعض التوتر، ويجب انتظار لحظة سحرية في النهاية. لا نريد الاعتماد على ذلك.

مادة اعلانية