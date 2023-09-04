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كافاني سواريز
لويس وإدينسون في مباراة سابقة مع أبطال العالم مرتين سابقتين

استبعاد سواريز وكافاني من قائمة منتخب أوروغواي

العربية.نت
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استبعد مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروغواي المهاجمين المخضرمين إدينسون كافاني ولويس سواريز من قائمة فريقه خلال أول جولتين من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وتولى بيلسا تدريب بطل العالم مرتين سابقتين في مايو الماضي بهدف إعادة بناء الفريق، إذ بات سيرجيو روشيت حارس المرمى البالغ عمره (30 عاماً) أكبر لاعب في قائمة منتخب أوروغواي لمواجهة تشيلي في مونتفيديو يوم الجمعة المقبل والمواجهة خارج الديار أمام الإكوادور في 12 سبتمبر المقبل.

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ويلعب كافاني (36 عاماً) في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيما يلعب سواريز (36 عاماً) في صفوف غريميو البرازيلي.

وقرر بيلسا استدعاء داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي إلى جانب فاكوندو توريس مهاجم أورلاندو سيتي الأميركي وكريستيان أوليفيرا مهاجم لوس أنجلوس إف سي الأميركي، لقيادة خط هجوم فريقه.

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