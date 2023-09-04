إشبيلية يعلن عودة سيرجيو راموس

أعلن إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين عودة المدافع سيرجيو راموس إلى صفوف الفريق بعد 18 عاما.



وقال إشبيلية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": سيرجيو راموس عاد إلى بيته.



وانتقل راموس (37 عاما) إلى ريال مدريد من النادي الأندلسي عام 2005 واستمر معه حتى 2021 قبل اللعب لعامين مع باريس سان جيرمان.

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