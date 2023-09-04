الاعتداء على أسطورة مانشستر في ملعب أرسنال.. والشرطة تحقق

فتحت شرطة لندن تحقيقا في تعرض روي كين، القائد السابق وأحد أساطير مانشستر يونايتد، ومحلل شبكة "سكاي سبورتس"، لاعتداء مزعوم في استاد الإمارات بعد فوز أرسنال 3-1 على فريقه السابق يوم الأحد.



وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن كين البالغ عمره "52 عاما" تعرض لاعتداء من أحد المشجعين خلال مشاجرة. وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، يظهر ميكا ريتشاردز، زميل كين في "سكاي سبورتس"، خلال التصدي لرجل.



وقال متحدث باسم "سكاي سبورتس" لموقع الشبكة على الإنترنت: نحن نتفهم أن الشرطة تحقق في اعتداء مزعوم من أحد المشجعين وقع مباشرة قبل اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف البيان في إشارة إلى مدافع سيتي السابق الذي يعمل مع كين "في اللقطات المنشورة، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لإنهاء الأزمة".



وأعلن أرسنال أنه على علم بهذه الواقعة. وقال متحدث باسم أرسنال: تحقق شرطة العاصمة في هذه الواقعة، ونحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات.



ونجح أرسنال في تعويض تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على غريمه يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدا من هدفين في الوقت بدل الضائع.

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