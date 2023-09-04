تشافي عقب الفوز المتأخر: برشلونة يفتقد الجودة

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اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن فريقه افتقد للجودة في مباراة أوساسونا يوم الأحد التي كسبها بفضل ركلة جزاء متأخرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفوز كان هاماً للغاية كونه جاء في ملعب صعب.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفاً من علامة الجزاء ليقود برشلونة إلى الفوز 2-1 على مضيفه أوساسونا، عقب تعادل الأخير قبلها ببضع دقائق عبر أفيلا، فيما تقدم جول كوندي لبرشلونة أولاً في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.
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وقال تشافي لمنصة "دازن": افتقدنا الجودة والصبر، نحتاج لصنع المزيد من الهجمات، نعم بذلنا جهدا كبيرا لكننا عانينا كثيرا أيضا لحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية.
ويحتل برشلونة المركز الثالث بعشر نقاط بالتساوي مع جيرونا وبفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.
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