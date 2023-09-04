زميله: صلاح يترك الآخرين "يتحدثون".. ويفعل ما يريد

أكد آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن لاعبي الفريق لا يشعرون بالقلق إزاء مستقبل زميلهم "المحترف" محمد صلاح، وذلك وسط أخبار راجت في الفترة الماضية حول رغبة اتحاد جدة التعاقد معه.
وقال روبرتسون إن لاعبي الفريق متفقون في ثقتهم بأن صلاح لن يرحل وأضاف: قمنا بتنحية الأمر جانباً، نحن لا نشعر بأي قلق. بالنسبة لنا، محمد صلاح لاعب في ليفربول ونعتقد أنه سيظل كذلك في المستقبل المنظور.
وأضاف روبرتسون في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" يوم الاثنين: محمد محترف لأبعد حد. ويفعل ما ينبغي عليه فعله، إنه واحد من أفضل لاعبي العالم، يدع الآخرين يتحدثون، ويقولون ما يريدون، لكنه دائما ملتزم إزاء ليفربول، وقد رأيتم ذلك من خلال الأداء الذي يقدمه.
وختم روبرتسون : قدم محمد صلاح رد فعل بأفضل شكل ممكن، وأعتقد أنكم رأيتم الأداء الذي قدمه، أرى أنه كان مميزا للغاية.
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