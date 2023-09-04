مقترح بتسمية مبنى في مدريد باسم ضحية "قبلة" روبياليس

سيقدم مجموعة من سكان ضاحية خيتافي في العاصمة الإسبانية مدريد اقتراحاً للبلدية بتسمية المبنى الجديد في المنطقة باسم جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني، والتي قبّلها لويس روبياليس رئيس اتحاد كرة القدم عقب الفوز بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.
وقبل روبياليس هيرموسو على شفتيها في تصرف أشعل الغضب تجاهه، إذ فتح المدعي العام معه تحقيقاً بتهمة الاعتداء الجنسي، بينما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقافه مؤقتاً.
ونقلت صحيفة "ماركا" يوم الاثنين خبراً جاء فيه: سيقدم مجموعة من سكان خيتافي والذين يشكلون حركة اجتماعية تدعى "بوديموس" اقتراحاً لبلدية مدريد بشأن تسمية المركز الرياضي الجديد في الضاحية باسم جيني هيرموسو دعماً لها.
وقال متحدث باسم المجموعة: لا نريد أن يمر ما حدث من روبياليس دون عقاب، ونريد أن يسمى المركز باسم جيني دعماً لها كونها تعرضت لاعتداء جنسي من الرئيس.
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