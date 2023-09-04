مقتل لاعب منتخب بنما في حادث إطلاق نار

لقي لاعب بمنتخب بنما الوطني لكرة القدم حتفه بعدما فتح مسلحون النار على مجموعة من الأشخاص تجمعوا في مدينة كولون الساحلية، التي تشتهر بالعنف، قبل أن تعلن السلطات يوم الاثنين اعتقال أحد المشتبه بهم.

وبات المدافع جيلبرتو هيرنانديز "26 عاما" ثاني لاعب بمنتخب بنما الوطني يلقى حتفه في مدينة كولون خلال ستة أعوام.

مادة اعلانية

وكان هيرنانديز يتواجد مع أصدقائه يوم الأحد في شارع بوسط كولون عندما فتح مسلحون يركبون سيارة أجرة (تاكسي) النار.

وبحسب الشرطة أصيب سبعة أشخاص أخرين خلال الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن هيرنانديز يلعب ضمن صفوف فريق إندبندنت أتلتيك، الذي يهيمن على لقب الدوري البنمي للمحترفين.

وكان لاعب الوسط اميلكار هنريكيز لقي حتفه في مدينة كولون في 2017، حيث كان يتواجد ضمن صفوف منتخب بنما الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس العالم 2018 في روسيا.