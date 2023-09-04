مولر يعود إلى المنتخب الألماني بعد غياب 9 أشهر

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن توماس مولر لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ استُدعي ضمن قائمة المنتخب للمرة الأولى خلال تسعة أشهر.
واستدعى هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، مولر لقائمة المنتخب الألماني للمباراتين الوديتين المقررتين أمام اليابان وفرنسا يومي التاسع و12 من سبتمبر الجاري، ليكون بديلا محتملا لنيكلاس فولكروك مهاجم بوروسيا دورتموند، والذي تعرض لإصابة.
وسيسافر فولكروغ برفقة المنتخب، لكن لم تتضح الصورة بشأن إمكانية مشاركته في المباراتين، حسب ما ذكره الاتحاد الألماني.
وكان فليك قد أعلن قائمته للمباراتين قبل أيام ولم يكن مولر ضمن القائمة، كما غاب عنها ليون جوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ وتيمو فيرنر مهاجم لايبزج.
وكانت آخر مشاركة لمولر مع المنتخب الألماني، خلال كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت خروج ألمانيا من دور المجموعات.
وبعدها غاب مولر عن قائمة المنتخب الألماني في مبارياته الودية في مارس ويونيو.
وعانى مولر مؤخرا من الإصابة وغاب عن بايرن لفترة خلال استعداداته للموسم الجديد.
وشارك أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم يوم السبت في المباراة التي انتهت بفوز بايرن على بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 ضمن الدوري الألماني (بوندسليغا).
ويشارك المنتخب الألماني تلقائيا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) باعتباره ممثل الدولة المنظمة، ويخوض لقاءات ودية استعدادا للبطولة.
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