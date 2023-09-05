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فولكروغ
فولكروغ في مباراة سابقة مع منتخب ألمانيا

ألمانيا تفقد فولكروغ في وديتي اليابان وفرنسا

برلين - د ب أ
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أعلن هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، قبل مران الفريق يوم الثلاثاء أن المهاجم نيكلاس فولكروغ سيغيب عن المنتخب في مباراتيه الوديتين أمام اليابان وفرنسا خلال سبتمبر الجاري بسبب إصابة في الفخذ.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الياباني يوم التاسع من سبتمبر الجاري ثم يواجه نظيره الفرنسي بعدها بثلاثة أيام.

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وكان فولكروغ قد انتقل قبل أيام من فيردر بريمن إلى بوروسيا دورتموند، وسجل ظهوره الأول مع دورتموند عندما شارك من مقعد البدلاء في المباراة التي انتهت بالتعادل مع هايدنهايم الصاعد 2 - 2 يوم الجمعة الماضي.

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