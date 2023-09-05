استبعاد أنتوني من منتخب البرازيل بسبب اتهامات بالاعتداء

استُبعد البرازيلي أنتوني جناج مانشستر يونايتد الإنجليزي من تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض تصفيات كأس العالم المقبلة مساء الاثنين، بعد اتهامات بالاعتداء الجسدي من قبل صديقته السابقة.
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان إن أنتوني استُبعد من أجل الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيليين.
وسيحلّ مهاجم أرسنال غابرييل جيسوس محل أنتوني في التشكيلة التي ستواجه بوليفيا في الثامن من سبتمبر الحالي والبيرو في 12 من الشهر نفسه.
ونفى أنتوني (23 عاماً) الاثنين الاعتداء الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على "إنستغرام" مشيراً إلى أنه كان "ضحية اتهامات باطلة".
وقال: أستطيع أن أؤكد بهدوء أن الاتهامات كاذبة، وأن الأدلة التي قُدّمت وستُقدّم ستُظهر أنني بريء.
وجاء هذا النفي بعدما نشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق "واتساب" يُزعم أنها بين اللاعب وكافالين وأن الأول يهدد فيها شريكته السابقة.
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