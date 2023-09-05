بيان رسمي: "قبلة" روبياليس أضرّت بقيم المجتمع الإسباني

اعتذر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن "قبلة" رئيسه لويس روبياليس للاعبة جيني هيرموسو عقب الفوز بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي، معتبراً أن ذلك التصرف أضر بقيم المجتمع الإسباني ورياضته بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وقبل روبياليس اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بكأس العالم للسيدات في أستراليا، وقالت اللاعبة إنها لم تكن راضية عن ذلك، فيما رفض الرئيس الاستقالة بعد المطالبات التي واجهها بالتنحي.

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وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" روبياليس من ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة 90 يوماً بسبب ذلك التصرف، فيما فتح المدعي العام الإسباني تحقيقاً معه بتهمة الاعتداء الجنسي.

واعتذر بيدرو روكا الرئيس المكلف للاتحاد الإسباني عن تصرف روبياليس في بيان يوم الثلاثاء قال فيه: الاتحاد لا يقر ولا يوافق على تصرفات روبياليس، بل على العكس، إنه يشعر بالخجل مما حدث.

وتابع: ذلك التصرف أضر بكرة القدم والرياضة في إسبانيا وكذلك قيم المجتمع الإسباني، وهي لا تمثل القيم التي يدافع عنها الاتحاد، وأفعاله يجب أن تنسب إليه وحده دون تعميم على الآخرين، وهو المسؤول عنها

كما دان لاعبو منتخب الرجال "سلوك روبياليس غير المقبول" في بيان مشترك قرأه مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا أمام وسائل الإعلام.

وقررت المحكمة الرياضية الإسبانية الجمعة فتح تحقيق بحق روبياليس، تزامناً مع الكشف عن توجه الحكومة لمطالبة المحكمة الرياضية بإيقافه.

وسبق للحكومة الإسبانية أن تقدمت قبل أسبوع بشكوى ضد روبياليس عبر المجلس الوطني للرياضة التابع لها، متهمة إياه بارتكاب مخالفات "خطيرة جدا".