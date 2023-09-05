فان غال يشكك في نزاهة المونديال: فوز ميسي باللقب "مجاملة"

ألمح لويس فان غال، المدرب السابق لمنتخب هولندا، إلى أن المنافسة في كأس العالم 2022 لم تكن نزيهة من أجل منح اللقب لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وكان فان غال، مسؤولا عن المنتخب الهولندي في المونديال الذي أقيم في قطر، حيث أطاحت الأرجنتين بهولندا عن طريق ركلات الترجيح في ربع النهائي.

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وقال المدرب الهولندي في تصريحات مدوية، يوم الثلاثاء: عندما ترى كيف يتصرف منتخب الأرجنتين وبعض لاعبيه الذين تجاوزوا الحدود ولم تتم معاقبتهم، لهذا السبب أعتقد أن كل شيء كان مع سبق الإصرار.

وطلب الصحافي الذي أجرى المقابلة من مدرب هولندا السابق شرح ما يقصده، أجاب صاحب الـ "72 عاما": أعني كل ما أقوله.

وعندما سئل فان غال مرة أخرى عما إذا كان يعتقد أن ميسي كان يجب أن يفوز بالمونديال بأي ثمن، لم يتردد المدرب الهولندي في تقديم إجابة واضحة، وقال: أعتقد ذلك.

وفازت الأرجنتين بلقب كأس العالم في المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا بركلات الترجيح.