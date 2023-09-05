وزيرة فرنسية ترد على تصريحات نيمار و"الجحيم": إحباط بطل

ردت وزيرة الرياضة الفرنسية، إيميلي أوديا-كاستيرا، على تصريحات النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي حينما وصف تجربته وزميله ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي في باريس سان جيرمان بالجحيم، قائلة إن ما يشعران به "إحباط الأبطال".

وقال نيمار في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي أدلى بها لمصلحة "غلوبو" البرازيلية: كنت سعيدا لميسي بعد تحقيقه لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، وفي ذات الوقت حزين للغاية، لأنه عاش فترة صعبة، ذهب من جحيم باريس سان جيرمان إلى جنة المنتخب الأرجنتيني.

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وردت أوديا-كاستيرا في تصريحاتها لإذاعة "سود راديو": دعونا لا نضخم الأمر، بطلان يشعران بالحزن والإحباط لعدم فوزهما ببطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لم يشعرا بالسعادة بسبب ذلك، إنه إحباط الأبطال.



ورد باريس سان جيرمان على تصريحات نيمار عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلاً بأنه نادٍ راقِ، وأن اللاعبين كانا يريدان الاستمرار في النادي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وبقي معه حتى انتقل إلى الهلال السعودي الشهر الماضي، بينما جاء ميسي إلى باريس كلاعب حر بعد نهاية عقده مع برشلونة في صيف 2021 ورحل مطلع الصيف الجاري إلى أميركا.