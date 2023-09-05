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لقطة رئيس الاتحاد مع اللاعبة وفي الجانب الآخر المدرب فيلدا

"قبلة روبياليس" تطيح بمدرب المنتخب الإسباني

مدريد - أ ف ب
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إقالة مدرب منتخب السيدات خورخي فيلدا على خليفة الأحداث التي رافقت الفوز بمونديال السيدات من مهامه، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

وأشار الاتحاد في بيان إلى الانفصال عن خورخي فيلدا كمدير رياضي ومدرب للمنتخب الوطني للسيدات.

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وهي إقالة تم تقديمها على أنها واحدة من أولى إجراءات إعادة الهيكلة لسلطات كرة القدم الإسبانية التي سقطت في حالة من الفوضى، بسبب تقبيل لويس روبياليس نجمة المنتخب جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز إسبانيا باللقب العالمي في 20 أغسطس.

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