بيلنغهام ينافس بيدري وغافي على جائزة أفضل لاعب شاب

أعلنت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية، يوم الأربعاء، قائمة المرشحين للحصول على جائزة (كوبا) أفضل لاعب شاب لعام 2023.

وكشفت المجلة الشهيرة على حسابها الخاص بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائمة المرشحين للحصول على الجائزة، التي جاء على رأسها الإنجليزي جود بيلنغهام، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، الذي انتقل لريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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كما ضمت القائمة الإسباني غافي، لاعب برشلونة الإسباني، والألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ الألماني)، والفرنسي إدوارد كامافينغا (ريال مدريد)، والإسباني بيدري (برشلونة)، والبرتغالي أنطونيو سيلفا (بنفيكا البرتغالي).

وتواجد في القائمة أيضا الهولندي تشافي سيمونز، لاعب أيندهوفن الهولندي السابق المنضم هذا الصيف للايبزيغ الألماني، والدنماركي راسموس هويلوند، لاعب أتالانتا الإيطالي السابق المنتقل لمانشستر يونايتد الإنجليزي، والفرنسي إيلي واهي، لاعب مونبيلييه الفرنسي الذي رحل لمواطنه فريق لانس.

وتأتي جائزة أفضل لاعب شاب ضمن حفل جوائز مجلة فرانس فوتبول، الذي من المقرر أن يقام في 30 أكتوبر القادم.