نصيحة لليفربول.. يجب التفكير في مرحلة ما بعد محمد صلاح

بدأت الدعوات لليفربول للتفكير بمرحلة ما بعد نجمه محمد صلاح، إذ طلب نيل جونز الكاتب في موقع "كوت أوفسايد" من النادي الأحمر تجهيز بديل يحل بدلاً من الهداف المصري على المدى القريب أو المتوسط.

وارتبط محمد صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما كرر مدربه يورغن كلوب نفي الأخبار والتأكيد على أن الهداف المصري جزء أساسي من تشكيلة ليفربول الطامح للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل خامساً الموسم الماضي وابتعد عن البطولة القارية المرموقة.

مادة اعلانية

وكتب جونز: اللاعبون الذين كانوا يحظون بإعجاب ليفربول سابقاً لن يكون بمقدورهم تعويض صلاح، فمن المستحيل أن يترك بوكايو ساكا أرسنال، بينما عمر هيونغ مين سون نجم توتنهام يجعل انتقاله إلى "الحمر" أمراً صعباً.

وواصل: هناك أسماء مثل ليروي ساني وكينغسلي كومان "بايرن ميونخ" وفيديريكو كييزا "يوفنتوس" لكن مستوياتهم متذبذبة إذ يمرون بفترات صعود وهبوط، لكن على الصعيد الشخصي أنصح ليفربول بالتعاقد مع لاعب مختلف، لكن من الضروري أن يكون سريعاً وقادر على تسجيل الأهداف وصناعتها، ولا يتولى مهمة التسجيل مثلما يفعل صلاح.



وختم: كفاراتسخيليا "نابولي" ورافائيل لياو "ميلان" مثيران للاهتمام، ويجب كذلك على كلوب الأخذ بالاعتبار أن يكون خليفة صلاح مناسباً للعب مع بقية اللاعبين في خط الهجوم، مثل داروين نونيز.

ويلعب صلاح في ليفربول منذ صيف 2017، وأصبح خامس هدافي الفريق الأحمر عبر تاريخه متفوقاً على الأسطورة ستيفن جيرارد برصيد 188 هدفاً.