إقالات المدربين في الدوري السعودي.. ما هي الأسرع؟

أصبح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الشباب أول مدير فني يقال من منصبه في النسخة الحالية من دوري روشن وذلك بعد خسارة الفريق في الجولة الخامسة أمام الخليج 3-1.



ولم يعرف الشباب طريق الانتصارات مع المدرب السابق لأياكس أمستردام إذ تعادل مرتين وخسر 3 مرات، ليفقد منصبه بعد مرور 5 جولات فقط ليصبح صاحب أسرع إقالة في الموسم الحالي.



وعبر تاريخ دوري المحترفين يعتبر المدرب البرتغالي برونو بالتزار أسرع مدير فني يترك منصبه، إذ استقال من تدريب العين في أكتوبر 2020 قبل أن يخوض أية مباراة وذلك قبل الجولة الأولى، بسبب ظروف خاصة.



وشهدت الجولة الثانية عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي ترك 6 مدربين لمناصبهم، أولهم الأرجنتيني دانيال لانتانا مدرب القادسية في نسخة 2009-2010 عقب الخسارة الكبيرة أمام اتحاد جدة، وفي نسخة 2014-2015 استقال دينيس لافاني مدرب نجران من منصبه عقب تعادل فريقه مع أهلي جدة، وفي الموسم اللاحق خسر الرائد من الاتحاد ليفقد مدربه الجزائري عبدالقادر عمراني منصبه، أما البلجيكي باتريك دي وايلد فاستقال من منصبه عقب الخسارة من الاتحاد كذلك في موسم 2016-2017.



وعندما عاد دياز إلى السعودية لتدريب الاتحاد في موسم 2018-2019 تلقى خسارة قاسية من القادسية 3-0 في الجولة الثانية لتتم إقالته، وأخيراً المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو الذي كان مدرباً للتعاون قبل خسارته في الجولة الثانية من الهلال موسم 2021-2022.

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وعرفت الجولة الثالثة فقدان 3 مدربين لمناصبهم أولهم النرويجي تروند سوليد مدرب أهلي جدة في نسخة 2010-2011 بعد تلقيه خسارتين من الفتح والاتفاق، وسامي الجابر مدرب الشباب بعد الخسارة من الباطن في نسخة 2017-2018، وأخيراً الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب أهلي جدة والذي فقد منصبه في ثالث جولات موسم 2019-2020 عقب الخسارة أمام الوحدة.



ويعتبر الموسم الماضي هو أكثر موسم صمد فيه المدربون عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي، إذ جاءت الإقالة الأولى بعد مرور 6 جولات وكانت من نصيب البلجيكي ستيف فاندبرونك مدرب أبها عقب الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام النصر.



