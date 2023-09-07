الإسباني خيسي ينضم إلى كورتيبا البرازيلي

أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي، مساء الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الإسباني الدولي خيسي روديغيز في صفقة انتقال حر كلاعب حر بعد هبوط فريقه السابق سامبدوريا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ويتطلع كوريتيبا للاستفادة من خبرات خيسي لإنقاذ مسيرته في الموسم الحالي حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط فقط عن منطقة الهبوط بعد مرور 21 جولة من الدوري البرازيلي.

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وبدأ خيسي مسيرته الكروية في أكاديمية ريال مدريد، وتم تصعيده للفريق الأول في 2013، حيث شارك مع الفريق في 94 مباراة وسجّل 18 هدفا وصنع 15 هدفا وتوج معه بدوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2014 و2016.

وانتقل خيسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، لكنه لم يظهر بقميص الفريق سوى في 18 مباراة فقط واكتفى بتسجيل هدفين فقط.

ولعب خيسي على سبيل الإعارة في لاس بالماس وستوك سيتي وريال بيتيس وسبورتينغ لشبونة، قبل أن ينتقل إلى لاس بالماس في 2021 ورحل بعدها إلى أنقرة جوجو التركي ، وشارك مع سامبدوريا في النصف الثاني من الموسم الماضي للدوري الإيطالي لكنه لم ينجح في إنقاذه من الهبوط.