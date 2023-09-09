أنتوني نافياً الاعتداء على شريكته: لم أضربها قط.. واحتويتها

كشف أنتوني مهاجم نادي مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل أنه لم يقم بالاعتداء على شريكته السابقة غابرييلا كافالين نافيا قيامه بضربها أو دفعها.

وفي مقابلة عرضت على شبكة "إس بي تي" البرازيلية أوضح أنتوني: لم ألمسها قط، كل ما في الأمر أنني غادرت التدريبات صباحا وبعد الانتهاء منها ذهبت إلى الفندق حيث كانت غابرييلا وأكلنا سويا كالعادة وتحدثنا.

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وأضاف: أمر واحد فقط استفزها عندما قلت لها أنني يجب أن أغادر لأنني أيضا لدي التزامات خاصة بي، حينها كنت جالسا على السرير قامت بلمس وجهي وتكسير طبق وكأس برميها على الأرض وأيضا نحوي، في تلك اللحظة أتت صوبي ولكنني احتويتها ولم أقم أبدا بإيذائها وأخبرتها بأن تهدأ.

ونشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب الأسبوع الحالي يُزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة، وكان واضحا في في إحدى المحادثات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن كافالين قالت إنه يجب عليه الاعتذار عن "الركلات والاعتداءات" ثم يبدو أن أنتوني يرد على ذلك بكلمة "آسف". وتظهر كافالين أيضاً في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية يوم الجمعة أن سيدتين أخريين ادعتا أن اللاعب البرازيلي كان عنيفا معهن في وقت سابق.