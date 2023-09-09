إنجلترا وأوكرانيا تتعادلان في تصفيات كأس أوروبا

فرض المنتخب الأوكراني التعادل على ضيفه الإنجليزي 1-1 يوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

وافتتح المنتخب الأوكراني التسجيل عن طريق لاعب أرسنال الإنجليزي أولكساندر زينتشنكو، عندما استلم تمريرة على طبق من فضة داخل المنطقة من زميله يوخيم كونوبليا، فحوّلها من اللمسة الأولى مخادعة في الشباك إلى يسار الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد (26).

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ولم يهدأ الإنجليز لإعادة المباراة إلى المربّع الأول بسيل من الهجمات المتتالية التي أثمرت هدف التعادل بعد تمريرة بينية طويلة من هاري كاين المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونخ الألماني من توتنهام الإنجليزي، إلى مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر الذي هيأها لنفسه داخل المنطقة وسدد في الشباك (41) محرزاً أول أهدافه الدولية.

وفي الشوط الثاني، كان الأداء شبه متكافئ، مع كفّة مرجّحة بشكل طفيف للإنجليز، من دون نجاعة تهديفية.

وكاد مهاجم أرسنال بوكايو ساكا أن يقتنص هدف السبق في الدقيقة 59 عندما سدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالعارضة. ورغم سعي رجال المدرب غاريث ساوثغيت إلى تحقيق الفوز في ما تبقى من دقائق، بقيت النتيجة على حالها.

وبهذا التعادل الأول لإنجلترا بعد أربع انتصارات، حافظ "الأسود الثلاثة" على صدارة المجموعة الثالثة مع 13 نقطة، فيما بقيت أوكرانيا ثانية مع سبع نقاط ومباراة أقلّ.

وتلعب في المجموعة نفسها لاحقاً، إيطاليا بقيادة المدرّب لوتشانو سباليتي في أول مباراة رسمية له مع الـ"أتزوري"، عندما تحلّ ضيفة على مقدونيا الشمالية في سكوبيي، في فرصة لطرد شبح كارثة مونديال 2022، عندما حرمتها الأخيرة في باليرمو من التأهل إلى كأس العالم في قطر.

وتتقاسم إيطاليا المركز الثالث مع مقدونيا الشمالية، بعد فوز على مالطا 2-0 وخسارة على أرضها أمام إنجلترا 1-2.