بعد إقالة سيتيين.. فياريال يعين باتشيتا مدرباً

أعلن فياريال صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت، تعيين المدرب السابق لبلد الوليد خوسيه روخو "باتشيتا" على رأس إدارته الفنية خلفاً لكيكي سيتيين المقال من منصبه بعد النتائج المخيبة.

وقال فياريال في بيان "سيقود باتشيتا حصته التدريبية الأولى بعد ظهر (الاثنين)"، مؤكداً أنه سيتم تقديمه رسمياً في اليوم ذاته.

مادة اعلانية

وخسر فياريال ثلاثا من مبارياته الأربع الأولى ويحتل المركز 15 في الترتيب، ما دفع الإدارة للتخلي عن خدمات مدرب برشلونة السابق كيكي سيتيين.

وكان "باتشيتا" أقيل من منصبه مدربا لبلد الوليد في أبريل الماضي عندما كان يصارع من أجل البقاء قبل أن ينتهي به الأمر في الدرجة الثانية في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي.

وكان المدرب الإسباني البالغ من العمر 55 عامًا أعاد بلد الوليد إلى الدرجة الأولى صيف 2022، وقاد إلتشي من الدرجة الثالثة إلى الأولى بين عامي 2018 و2020.

وستكون أول مباراة له مع فريقه الجديد على أرضه ضد ألميريا في 17 سبتمبر الحالي، قبل مواجهة رين الفرنسي في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الخامس من أكتوبر.