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سجل كين 3 أهداف مع بايرن

كين: التعثر مع توتنهام لم يكن "كارثة".. والفوز في بايرن "إجباري"

وارسو - د ب أ
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أكد هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي أن الضغوط التي يعيشها مع فريقه الجديد بايرن ميونخ الألماني أكبر بكثير من تلك التي عاشها في فريقه السابق توتنهام.

وانضم كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وتوتنهام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو.

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وقال كين على هامش مباراة إنجلترا مع أوكرانيا يوم السبت في فروتسواف ببولندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 "بالتأكيد كنا نتطلع إلى الفوز في توتنهام، لكن إذا لم تفز ببعض المباريات فالأمر ليس كارثة، الشعور في بايرن هو أنه يتحتم عليك الفوز في كل مباراة".

وأشار كين إلى أنه يستمتع على المستوى الشخصي بالنوع المختلف من المشاعر، لأنه يأمل أن تساعده التجربة الحالية على التعامل مع الضعوط في مواقف معينة وكذلك مع المنتخب الإنجليزي.

وأوضح كين في تصريحات لصحيفة "ذي غارديان " أنه فيما يتعلق بكايل ووكر المتوج مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، "سأكون كاذبا لو قلت إن الأمر لم يجرح جزءا مني، لكن نجاح الآخرين يحفزني".

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