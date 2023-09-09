هدف كاراسكو يمنح بلجيكا صدارة المجموعة

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اقتنص منتخب بلجيكا صدارة المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا بفوزه على مضيفه منتخب أذربيجان 1 - صفر يوم السبت في الجولة الخامسة.
ويدين منتخب بلجيكا بالفضل في هذا الفوز ليانيك كاراسكو المنضم حديثا للشباب السعودي والذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38.
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الفوز رفع رصيد بلجيكا إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن منتخب النمسا الوصيف، وظلت أذربيجان في المركز الأخير بنقطة واحدة.
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