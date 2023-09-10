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إقالة فليك من تدريب منتخب ألمانيا

برلين - رويترز
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة هانز فليك من تدريب المنتخب الوطني الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية يوم الأحد.

وتأتي الإقالة بعد الخسارة 4-1 أمام اليابان وديا يوم السبت، وقبل مواجهة فرنسا وديا أيضا استعدادا لاستضافة بطولة أوروبا 2024.

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