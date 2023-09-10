إقالة فليك من تدريب منتخب ألمانيا

"الجاهل" فليك يتعرض لانتقادات لاذعة

وضعت الهزيمة الثالثة على التوالي للمنتخب الألماني، المدرب هانسي فليك في موقف لا يحسد عليه لكنه مستمر في منصبه فقط، نظرا لأن هناك مباراة أخرى على ...