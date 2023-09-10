اليابان تذل ألمانيا على أرضها برباعية ودياً

تابعت ألمانيا نتائجها المخيبة في مبارياتها الدولية الودية الإعدادية لاستضافتها نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم الصيف المقبل وتحديدا بعد تسعة أشهر، وذلك عندما منيت بخسارة مذلة أمام ضيفتها اليابان 1-4 يوم السبت في فولفسبورغ.

وسجل أهداف اليابان كل من جونيا إيتو، 11، وأياسي أويدو، 22، وتاكوما أسانو، 90، والرابع عن طريق أو تاناكا في الدقيقة 94 بينما سجل لأصحاب الارض ليروي ساني في الدقيقة 19.

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وهي الخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، وبات مدربها هانزي فليك الذي تم تعيينه خلفاً ليواكيم لوف صيف 2021، مهدداً أكثر من أي وقت مضى بالإقالة، بعد هذه السلسلة السلبية والإقصاء من الدور الأول لمونديال قطر 2022. ويواجه "دي مانشافت" فرنسا وصيفة المونديال الأخيرة، الثلاثاء المقبل في دورتموند.