بعمر 15 عاماً.. ضيوف يصبح أصغر لاعب يشارك مع السنغال

وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) إن أمارا ضيوف البالغ عمره "15 عاما" أصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب السنغالي بعدما شارك في مواجهة رواندا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم السبت.
وفاز ضيوف بجائزة هداف كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما مطلع العام الحالي، حيث أحرز خمسة أهداف ليقود منتخب بلاده للقب قبل انضمامه لفريق المدرب أليو سيسي.
وشارك ضيوف، قائد منتخب تحت 17 عاما، في الدقيقة 70 خلال التعادل 1-1 مع رواندا.
وقال الكاف في بيان: المباراة الأولى للاعب الشاب، والذي أثار الإعجاب في تشكيلة السنغال المدججة بالنجوم والتي تأهلت إلى النهائيات في ساحل العاج للدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"الجاهل" فليك يتعرض لانتقادات لاذعةوضعت الهزيمة الثالثة على التوالي للمنتخب الألماني، المدرب هانسي فليك في موقف لا يحسد عليه لكنه مستمر في منصبه فقط، نظرا لأن هناك مباراة أخرى على ... رياضة عالمية
-
المنتخب الكوستاريكي يهزم السعودي بثلاثيةخسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوستاريكي 3 - 1 في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات القادمة.وأقيمت المباراة على ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية