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أمارا ضيوف

بعمر 15 عاماً.. ضيوف يصبح أصغر لاعب يشارك مع السنغال

القاهرة - رويترز
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قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) إن أمارا ضيوف البالغ عمره "15 عاما" أصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب السنغالي بعدما شارك في مواجهة رواندا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم السبت.

وفاز ضيوف بجائزة هداف كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما مطلع العام الحالي، حيث أحرز خمسة أهداف ليقود منتخب بلاده للقب قبل انضمامه لفريق المدرب أليو سيسي.

وشارك ضيوف، قائد منتخب تحت 17 عاما، في الدقيقة 70 خلال التعادل 1-1 مع رواندا.

وقال الكاف في بيان: المباراة الأولى للاعب الشاب، والذي أثار الإعجاب في تشكيلة السنغال المدججة بالنجوم والتي تأهلت إلى النهائيات في ساحل العاج للدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية.

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