لاعب بايرن يتمرد من أجل ريال مدريد

واصل ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، رفضه تمديد عقده مع النادي الألماني، في الوقت الذي ربطته تقارير إعلامية بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وينتهي عقد الدولي الكندي في 2025، وحال عدم تمديده لعقده مع بايرن ميونح سيضطر النادي إلى وضعه في السوق نهاية الموسم الحالي قبل أن يدخل الفترة الحرة.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، يوم الأحد، أن ريال مدريد يفكر بالفعل في التعاقد مع ديفيز "22 عاما"، في الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة: مع تأمين خط الوسط لمدة عشر سنوات، يركز ريال مدريد للتوقيع في مراكز أخرى وأحدها هو الظهير الأيسر، رغم وصول فران غارسيا ووجود ميندي، إلا أن إصابات الأخير تثير الشكوك، ولهذا السبب يعد ديفيز الخيار رقم واحد بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.

وأوضحت "ماركا" أن الظهير الأيسر يرفض تمديد عقده مع باير ميونخ، وهي النقطة التي يمكن أن تقرب اللاعب من ريال مدريد، علما أن النادي الإسباني لم يقم بأي تحرك سوى سماع ورؤية رفض تمديد العقد وتصريحات وكيله، لاسيما وأن النادي لا يريد الدخول في أي متوقف متوتر مع بايرن ميونخ.