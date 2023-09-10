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من مباراة المنتخبين

مقدونيا الشمالية تفرض التعادل على إيطاليا

سكوبيه - د ب أ
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تعادل منتخب مقدونيا الشمالية مع ضيفه منتخب إيطاليا 1 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتقدم منتخب إيطاليا عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 47، قبل أن يدرك إينيس باردي التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 81.

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ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف خصمه المقبل يوم الثلاثاء منتخب أوكرانيا، فيما يتصدر المنتخب الإنجليزي الترتيب برصيد 13 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الرابع في الترتيب برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف خلف إيطاليا، حامل لقب النسخة الماضية، فيما يتذيل منتخب مالطة الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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