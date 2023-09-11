استقالة روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني بعد فضيحة "القبلة"

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أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الأحد أنه سيستقيل من منصبه على خلفية الفضيحة التي أثارتها قبلة في شفتي لاعبة على غير رغبتها خلال الاحتفال بالفوز بكأس العالم للسيدات.
وقدمت المدعية العامة الإسبانية يوم الجمعة شكوى إلى المحكمة العليا ضد روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو.
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