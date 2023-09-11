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هيرموسو روبياليس
روبياليس تعرض إلى انتقادات واسعة عقب تقبيل هيرموسو

الاتحاد الإسباني يؤكد استقالة رئيسه روبياليس من منصبه

مدريد - د ب أ
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أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن رئيسه لويس روبياليس قدم استقالته من منصبه في ظل القضية المتعلقة بقيامه بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على الفم عقب نهائي كأس العالم 2023 للسيدات.

وقال روبياليس في تصريحات للصحفي الشهير بيرس مورغان الأحد إنه سيستقيل بينما أعلن الاتحاد الإسباني في بيان مقتضب أصدره أن روبياليس قدم استقالته في خطاب إلى بيدرو روشا الرئيس المؤقت للاتحاد.

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وذكر الاتحاد الإسباني أن روبياليس بصدد الرحيل أيضا عن منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وواجه روبياليس موجة من الانتقادات الحادة بسبب قيامه بتقبيل جيني هيرموسو على شفتيها دون رضاها عقب فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في نهائي كأس العالم للسيدات يوم 20 أغسطس الماضي في سيدني.

ورفض روبياليس في البداية الاستقالة من منصبه، لكنه تعرض للإيقاف المؤقت بقرار من الاتحاد الدولي (فيفا)، وقدمت هيرموسو شكوى جنائية ضده قبل أيام.

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