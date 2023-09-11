الإصابة تبعد بوليتانو ومانشيني من قائمة إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غياب ماتيو بوليتانو وجيانلوكا مانشيني عن تشكيلة المنتخب الوطني أمام ضيفتها أوكرانيا في مباراة بتصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم الثلاثاء.

واستدعى لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا الجديد الجناح ريكاردوأورسوليني للتشكيلة لتعويض غياب الثنائي المصاب.

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ويعاني مانشيني مدافع روما من إصابة في الفخذ، بينما أصيب بوليتانو مهاجم نابولي في ساقه خلال التعادل 1-1 أمام مقدونيا الشمالية في مباراة بتصفيات أوروبا يوم السبت الماضي.

وخرج المهاجم فيدريكو كييزا ولاعب الوسط لورينزو بليغريني من تشكيلة إيطاليا الأسبوع الماضي أيضا بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان: قرر سباليتي، في ضوء التشخيص الطبي، إعادة اللاعبين إلى فريقيهما في ظل علاقة التعاون المتبادل بين المنتخب الوطني والأندية الإيطالية".

وتحتل إيطاليا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، وتتأخر بتسع نقاط عن إنجلترا صاحبة الصدارة التي خاضت مباراتين إضافيتين.