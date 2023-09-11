السعودية تخوض ثاني اختباراتها مع مانشيني أمام كوريا

يخوض المنتخب السعودي ثاني اختبار تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد روبرتو مانشيني وذلك عندما يواجه كوريا الجنوبية بقيادة مدربها الألماني يورغن كلينسمان الثلاثاء على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

واستقال مانشيني من منصبه كمدرب لإيطاليا قبل أن يعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لمدة 4 أعوام مطلع الشهر الجاري.

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وخاض المنتخب السعودي تجربة أولى بإشراف مانشيني انتهت بخسارته أمام كوستاريكا 1-3 قبل أيام، وذلك ضمن استعداداته لخوض كأس آسيا 2024 التي ستقام في قطر مطلع العام المقبل.

وخسر المنتخب السعودي آخر 3 مباريات ودية خاضها خلال العام الجاري، أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، وأخيراً كوستاريكا يوم الجمعة الماضي.

لا تبدو الأمور أفضل في المعسكر الكوري وتحديداً في ما يتعلّق بمدرّبه كلينسمان الذي فشل في الفوز في خمس مباريات حتى الآن منذ تعيينه في منصبه في فبراير الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي ترك منصبه إثر خروج فريقه من الدور ثمن النهائي في مونديال قطر 2022 بالخسارة أمام البرازيل 1-4.

وخسر المنتخب الكوري مرّتين وتعادل في ثلاث مباريات منذ استلام كلينسمان الإشراف على تدريبه.

وتعرّض كلينسمان لحملة انتقادات واسعة من أنصار المنتخب ومن الصحافة المحلية الذين يأخذون عليه إقامته في الولايات المتحدة ونقضه وعداً بالانتقال للعيش في كوريا الجنوبية بعد استلامه منصبه.