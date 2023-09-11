المحكمة تطلب فيديو "القبلة" لإدانة روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي

قبلت المحكمة الوطنية الإسبانية، يوم الاثنين، الشكوى المقدمة من النيابة العامة ضد لويس روبياليس الذي قدم استقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقب فضيحة القبلة الشهيرة مع جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا بعد التتويج بلقب كأس العالم للسيدات.
وقالت شبكة "سي إن إن" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "قبلت المحكمة الشكوى المقدمة ضد روبياليس بتهمة جرائم الاعتداء الجنسي والإكراه، وذلك وفقا لبيان صحافي صادر من المحكمة، يوم الاثنين".
وأضافت: "طلبت المحكمة مقاطع الفيديو الخاصة باللقطة من أجل التحقيق، وسيتبدأ المحكمة في جمع الأدلة، مما قد يؤدي إلى اتهامات محتملة ضد روبياليس، الذي استقال من منصبه كرئيس لاتحاد كرة القدم، يوم الأحد".
وبحسب البيان الصحافي وافقت المحكمة على الخطوات الأولى في هذا الإجراء، وستطلب مقطع فيديو لحفل تسليم الميداليات والاحتفالات في غرفة الملابس وفي حافلة الفريق.
وقدم المدعي العام الإسباني، يوم الجمعة، شكوى ضد روبياليس، بعد أن قامت اللاعبة هيرموسو برفع شكوى رسمية إلى النيابة العامة.
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