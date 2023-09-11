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لوران بلان
ليون يحتل المركز الأخير في الدوري الفرنسي

ليون ينفصل عن مدربه لوران بلان

ليون - فرانس برس
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انفصل نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، بشكل رسمي عن مدربه لوران بلان باتفاق متبادل بين الطرفين، وفق ما أعلن في بيان على موقعه الرسمي.

وقال في البيان: قرّر أولمبيك ليون ولوران بلان، باتفاق متبادل، انهاء التعاون بينهما اعتباراً من يوم الاثنين.

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وشكر ليون لوران بلان وطاقمه على انخراطهما واحترافهما خلال الأشهر الـ 11 الماضية على رأس الفريق.

وكان التخلي عن بلان متوقعاً في ظل النتائج المخيبة للفريق في مطلع الموسم الحالي واحتلاله المركز الثامن عشر "الأخير" في الدوري المحلي.

وأشارت "ليكيب" الى أن الحصة التدريبية المقررة الثلاثاء ستقام بإشراف جان فرانسوا فولييه ويساعده في مهمته هداف ليون السابق البرازيلي سوني أندرسون ومدافعه السابق جيريمي بريشيه.

ويبحث المالك الجديد لنادي ليون رجل الاعمال الأميركي جون تكستور عن بديل لبلان، واشارت تقارير أن أبرز الاسماء المتداولة هي الإيطالي جينارو غاتوزو والنمساوي أوليفر غلاسنر او السنغالي حبيب بي.

وكان بلان استلم منصبه في تشرين أكتوبر عام 2022 خلفا للهولندي بيتر بوش بعقد يمتد لسنتين.

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