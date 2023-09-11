نجوم ألمانيا يرشحون زامر لتدريب المنتخب

يرى العديد من نجوم كرة القدم الألمانية السابقين أن ماتياس زامر مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق جدير بتولي الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا خلفا للمدرب المقال هانزي فليك.

ويأتي لوتر ماتيوس، أيقونة الكرة الألمانية، على رأس النجوم السابقين الذين يتبنون فكرة تولي زامر منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، حيث قال يوم الاثنين: أعلم أن زامر مستعد لتولي تدريب المنتخب الوطني.

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وقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة فليك الأحد، بعدما واصل المنتخب نتائجه الهزيلة تحت قيادته، التي كان آخرها تعرضه لهزيمة قاسية 1 - 4 أمام ضيفه منتخب اليابان وديا، السبت، لينال خسارته الثالثة على التوالي هذا العام.

وسيتولى رودي فولر، القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا مؤقتا، ويعاونه هانس فولف، مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما، ومساعده ساندرو فاغنر، وذلك خلال مباراة الفريق الودية الثلاثاء ضد ضيفه منتخب فرنسا بمدينة دورتموند.

لم يتول وزامر تدريب أي فريق منذ عام 2005 عندما انتهت تجربته مع شتوتغارت، لكن بالنسبة لماتيوس فإن هذا لا يمثل مشكلة.

وقال ماتيوس، الفائز بكأس العالم 1990، والذي يعمل الآن محللا كرويا: لقد كان زامر يتابع كرة القدم بشكل شبه يومي خلال السنوات القليلة الماضية. أعتقد أنه يستطيع السيطرة على اللاعبين بطريقته الخاصة.

وقاد زامر المنتخب الألماني للتتويج بلقب كأس أوروبا 1996، كما فاز بالدوري الألماني مع فريقي دورتموند وشتوتغارت كلاعب، وكمدرب مع الأول.

وشغل زامر منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم ما بين عامي 2006 و2012 وفي بايرن ميونخ في الفترة من 2012 حتى 2016.