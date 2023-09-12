الكشف عن تمثال مولر أمام ملعب بايرن

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء عن تمثال أسطورة النادي والمنتخب غيرد مولر في ساحة ملعب"أليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونخ.

وقال أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ: نحرص دائما على الماضي والحاضر. كان غيرد لاعبا رائعا وشخصا رائعا لا يمكن أن ننساه أبدا. اليوم هو يوم الوفاء لذكراه، فمولر وفرانز بيكنباور أسطورتان قدمهما نادي بايرن ميونخ.

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وكانت أوتشي أرملة النجم الراحل بين المدعوين لحضور مراسم رفع الستار عن التمثال واقع.

وتوفي في أغسطس 2021 عن عمر 75 عاما، إذ يعتبر "المدفعجي" أحد أهم اللاعبين في تاريخ الدوري الألماني، بعدما 365 هدفاً.