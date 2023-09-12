الكشف عن تمثال مولر أمام ملعب بايرن

وضع القراءة
100% حجم الخط
كشف نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء عن تمثال أسطورة النادي والمنتخب غيرد مولر في ساحة ملعب"أليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونخ.
وقال أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ: نحرص دائما على الماضي والحاضر. كان غيرد لاعبا رائعا وشخصا رائعا لا يمكن أن ننساه أبدا. اليوم هو يوم الوفاء لذكراه، فمولر وفرانز بيكنباور أسطورتان قدمهما نادي بايرن ميونخ.
مادة اعلانية
وكانت أوتشي أرملة النجم الراحل بين المدعوين لحضور مراسم رفع الستار عن التمثال واقع.
وتوفي في أغسطس 2021 عن عمر 75 عاما، إذ يعتبر "المدفعجي" أحد أهم اللاعبين في تاريخ الدوري الألماني، بعدما 365 هدفاً.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
لاعب بايرن يتمرد من أجل ريال مدريدواصل ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، رفضه تمديد عقده مع النادي الألماني، في الوقت الذي ربطته تقارير إعلامية بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف ... رياضة عالمية
-
كين: التعثر مع توتنهام لم يكن "كارثة".. والفوز في بايرن "إجباري"أكد هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي أن الضغوط التي يعيشها مع فريقه الجديد بايرن ميونخ الألماني أكبر بكثير من تلك التي عاشها في فريقه السابق ... رياضة عالمية
-
لاعبو بايرن ميونخ لا يشعرون بالرضا عن "ميركاتو" الفريقأكد لاعبو بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بعد الفوز 2 - 1 على فريق بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت أن فترة الانتقالات الأخيرة الخاصة بالنادي كان من ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية