بونوتشي يعتزم مقاضاة يوفنتوس

ذكرت تقارير إخبارية إيطالية يوم الثلاثاء، أن ليوناردو بونوتشي، مدافع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، سيقاضي فريقه السابق يوفنتوس للحصول على تعويض بعد استبعاده من الفريق ومنعه من دخول أجزاء من مجمع النادي.

وذكرت التقارير أن بونوتشي "36 عاما"، الذي يلعب حاليا لفريق يونيون برلين الألماني، اتخذ الإجراءات القانونية لأن المعاملة غير الطبيعية أضرت بصورته ومسيرته.

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وذكرت التقارير أن بونوتشي ومحامييه يتهمون يوفنتوس بإنهم حرموه من ظروف تدريب كافية، رغم أنه كان لديه عقد ممتد حتى 2024، وأنه اضطر للتدريب في أوقات مختلفة عن تدريبات الفريق الأول، ولم يتم السماح له باستخدام صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة.

ونقل عن بونوتشي قوله في تصريحات إن الخطوة التي اتخذها ليست للانتقام الشخصي من يوفنتوس ولكنها مسألة مبدأ بالنسبة له. وقال إنه سيتبرع بالتعويض المحتمل لمؤسسة خيرية إيطالية.

وقضى بونوتشي، الفائز بيورو 2020، معظم فترة لعبه مع يوفنتوس، حيث لعب له في الفترة من 2010 إلى 2017، وعاد في 2018. وفاز بتسعة ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا.

وكان بونوتشي انتقل لفريق يونيون برلين، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، قبل وقت قصير من غلق فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر.