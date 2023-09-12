تخصيص إيرادات مباراة المغرب لضحايا الزلزال

قرّر الاتحاد المغربي لكرة القدم تخصيص إيرادات مباراته الودية ضد بوركينا فاسو المقررة، الثلاثاء، للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة السبت.

وأصدر الاتحاد المغربي بياناً جاء فيه: انخراطا في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها خصصت مداخيل المباراة الودية التي ستجمع يوم الثلاثاء 12 سبتمبر بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب بوركينا فاسو، والتي كانت غالبيتها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصصت للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

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وكان الاتحاد المغربي قام بتأجيل مباراته مع ليبيريا التي المقرّرة السبت الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم إلى وقت لاحق بسبب هذا الزلزال.

وضمن المغرب تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج، إذ حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزين على جنوب إفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب إفريقيا 1-2، في مجموعة يشارك فيها ثلاثة منتخبات بدلاً من اربع بعد استبعاد زمبابوي.

في المقابل، بادر عدد كبير من لاعبي منتخب المغرب إلى التبرع بالدم للمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المغرب وذلك مساهمة منهم من أجل إسعاف المصابين.

وحضر عددٌ من لاعبي المنتخب المغربي إلى مركز الدم بمدينة أغادير، من أجل المساهمة في حملة التبرع لمصلحة المصابين في زلزال المغرب.

من جهته قال أشرف حكيمي نجم باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب المغربي عبر منصة "إكس": حان الوقت لكي نتبرع بالدم للحالات الحرجة، التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مساعدتكم ضرورية.

وأدى الزلزال إلى مقتل 2862 شخصاً وجرح 2562 آخرين وفق حصيلة نُشرت مساء الاثنين.