اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
روبياليس هيرموسو
القبلة التي أطاحت بروبياليس من منصبه

روبياليس في حديث الوداع: "قبّلت" هيرموسو كواحدة من بناتي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني المستقيل أنه قبل اللاعبة جيني هيرموسو عقب الفوز بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي كما يفعل مع بناته، نافياً وجود أي دوافع جنسية لديه عندما فعل ذلك.

واستقال روبياليس من منصبه عقب الضجة التي أحدثها تصرفه مع لاعبة باتشوكا المكسيكي، إذ أوقفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفتح المدعي العام الإسباني بحقه تحقيقاً بتهمة الاعتداء الجنسي، كما طلبت المحكمة مثوله أمامها للتحقيق معه.

مادة اعلانية

وقال روبياليس في مقابلة مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان: لقد كان تصرفي نبيلاً، كنت أعيش اللحظة فقط عندما قبلت جيني، لم يكن لي أي دافع جنسي على الإطلاق، لقد قبّلتها كما أقبّل واحدة من بناتي.

وواصل: هذا التصرف كلفني منصبي، وربما كنت لأفعل الأمر بشكل مختلف، إلا أنني ما زلت مؤمناً بأنها لحظة عفوية ومليئة بالسعادة والبهجة، لم تكن كما صوروها، اعتداء جنسي وما شابه ذلك.

ولدى سؤاله من قبل المذيع بيرس مورغان إذا ما كان يراها كإساءة، أجاب: لا إنها ليست كذلك، انظر إلى وجهي وستعرف أنني رجل جيد، ومؤمن تماماً بأن الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف وسأنتصر.

ودخلت والدة روبياليس إضراباً عن الطعام الأسبوع الماضي في إحدى كنائس أقليم الأندلس، فيما أشارت "ماركا" نهاية الأسبوع الماضي إلى دخولها المستشفى بسبب مضاعفات صحية.

وختم: اتخذت قرار الرحيل بعد الحديث مع والدتي وبناتي، وقال لي مقربون "يجب أن تركز على استعادة كرامتك وتواصل حياتك يا لويس، ابتعاد عن منصبك حتى لا تلحق الضرر بعائلتك والأشخاص الذين تحبهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انخفاض مخزون العراق الاستراتيجي من المياه إلى 9%.. ماذا ينتظر بلاد الرافدين؟ بعد انخفاض مخزون العراق الاستراتيجي من المياه إلى 9%.. ماذا ينتظر بلاد الرافدين؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط