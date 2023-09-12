ساوثغيت: اسألوا غوارديولا عن مركز فودين

دافع غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا عن قراره بالاستعانة باللاعب فيل فودن في مركز الجناح، وقال إن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يفعل الأمر ذاته مع لاعب الوسط الإنجليزي.
وسبق لفودن أن قال إنه يشعر براحة أكبر باللعب في وسط الملعب المهاجم أو صانع اللعب، لكن ساوثغيت لم يرغب في الاعتماد على لاعبه البالغ عمره 23 عاما في هذا المركز.
وقال ساوثغيت: إنه لا يفعل ذلك مع ناديه. من المحتمل أن يحدث ذلك لسبب ما، عليكم سؤال بيب وهو أفضل مدرب في العالم ويعتمد عليه في مركز الجناح. إنه يملك دائما الحرية للدخول إلى العمق إذا اعتمدنا عليه كجناح، وهذا أمر مهم.
وتعادلت إنجلترا 1-1 مع أوكرانيا يوم السبت الماضي لتهدر أول نقطتين في التصفيات الجارية لبطولة أوروبا 2024 بعد أربعة انتصارات متتالية. وستلعب إنجلترا ضد أسكتلندا وديا يوم الثلاثاء.
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