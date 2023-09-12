فولر: ناغلسمان مرشح لتدريب ألمانيا.. والتعيين خلال شهر

أكد رودي فولر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أن الاتحاد يسعى لتعيين مدير فني جديد للمنتخب قبل المباراتين الوديتين المقررتين في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل إذ بدأت دراسة ملفات عدد من المرشحين.
وكان الاتحاد الألماني قد أعلن الأحد الاستغناء عن هانزي فليك عقب الهزيمة المحرجة أمام نظيره الياباني 1 - 4 في المباراة الودية التي أقيمت يوم السبت الماضي، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة.
ولم يعلن فولر عن أي أسماء، لكن تردد أن قائمة المرشحين تتضمن جوليان ناغلسمان المدرب السابق لبايرن ميونخ وماتياس زامر وأوليفر غلاسنر، بينما يعد تعيين يورغن كلوب مستبعدا نظرا لارتباطه بعقد مع ليفربول الإنجليزي يستمر حتى عام 2026.
وقال فولر: بالطبع هناك عدد من المرشحين. وجوليان ناغلسمان هو بالتأكيد مدرب من الطراز الأول حاله كحال مدربين كثيرين آخرين.
وأبدى فولر ثقته في تعيين المدرب المناسب قبل مباراتي المنتخب الألماني المقررتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك يومي 14 و17 أكتوبر المقبل.
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