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ريتشارليسون
اللاعب البرازيلي كشف أنه يعاني من مشاكل خارج الملعب

البرازيلي ريتشاليسون باكياً: سألجأ إلى مختص نفسي

لندن - رويترز
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أكد ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه سيستعين بمختص في علم النفس لدى عودته إلى إنجلترا بعدما ذرف الدموع عند استبداله في فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا يوم الجمعة الماضي.

والتقطت عدسات الكاميرات صورا للاعب البرازيلي البالغ عمره 26 عاما باكيا على مقاعد البدلاء بعدما استبدله المدرب في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت في تصفيات كأس العالم 2026.

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وأبلغ المهاجم، الذي سجل أربعة أهداف فقط في 40 مباراة مع توتنهام، صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية بأنه تعرض "لفترة مضطربة خارج الملعب" في آخر خمسة أشهر، لكن العاصفة مرت.

وأوضح: الآن أصبحت الأمور على ما يرام في البيت. رحل الأشخاص الذين كانت عينهم على مالي فقط. الآن، ستعود الأمور إلى مجراها وأنا واثق أنني سأحظى بمسيرة جيدة في توتنهام وسأجعل الأمور تحدث من جديد.

وأضاف: سأعود إلى إنجلترا وأطلب مساعدة نفسية من أخصائي نفسي للعمل على حالتي الذهنية. هذا كل شيء، لأعود أقوى.

وأبدى أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام الشهر الماضي ثقته في قدرة اللاعب، الذي انضم إلى الفريق العام الماضي من إيفرتون في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 60 مليون جنيه إسترليني على استعادة حسه التهديفي.

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