الدوري الإسباني يرعى نادياً يملك "أطول اسم في العالم"

أصبحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الراعي الجديد لفريق سي بي دي للانفيربول إف سي، المنافس بدوري الدرجة الخامسة الويلزي لكرة القدم، والذي يملك بأنه أطول اسم ناد في العالم.



وسيزين شعار الدوري الإسباني الجانب الأمامي من قميص الفريق، الذي يتخذ من شمال ويلز مقرا له، ويسمى كلوب بيل درود للانفيربوللخوينخيللانتيسيليوغوغوغوخ والذي يحمل اسم قريته المكون من 58 حرفاً.



وقالت سامانثا جونز-سميث، رئيسة النادي، في بيان يوم الأربعاء: إنها حقا شراكة رائعة بالنسبة لنا. إنه ليس فقط التعاون الأكثر إثارة الذي يشهده النادي على الإطلاق، ولكنها رعاية تسمح لنا أيضا بالتحسن داخل وخارج الملعب.

ويحتل فريق للانفيربول المركز قبل الأخير حاليا في جدول ترتيب دوري شمال ويلز الساحلي الغربي، بعدما حقق فوزا وحيدا وتلقى خسارتين خلال مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم.

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