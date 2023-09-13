العربي القطري يتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي

أعلن نادي العربي القطري لكرة القدم يوم الأربعاء عن تعاقده مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر العربي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو ترحيبيا باللاعب، مع عبارة "فيراتي عرباوي".
وكان اللاعب قد وصل يوم الاثنين إلى الدوحة من أجل الخضوع للفحوص الطبية والانضمام للعربي.
ولعب فيراتي مع باريس سان جيرمان 11 عاما، فاز خلالها بلقب الدوري 9 مرات وكأس الرابطة وكأس فرنسا ست مرات وكأس السوبر الفرنسي تسع مرات، كما وصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019 /2020 قبل الخسارة في النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني.
كما حصل فيراتي مع المنتخب الإيطالي على لقب كأس أمم أوروبا قبل عامين، والمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية مرتين.
ويحتل العربي المركز السادس في ترتيب الدوري القطري برصيد ثلاث نقاط بعد مرور ثلاث جولات.
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