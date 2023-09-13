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بيلنغهام فودين
بيلنغهام محتفلاً بتسجيل الهدف الثاني

إنجلترا تعيد اسكتلندا إلى الواقع

غلاسكو - رويترز
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أعادت إنجلترا غريمتها اسكتلندا إلى أرض الواقع بفوز مريح 3-1 في مباراة ودية على ملعب هامبدن بارك هز فيها فيل فودن وجود بيلنغهام وهاري كين الشباك يوم الثلاثاء.

وبعد خمسة انتصارات متتالية في تصفيات بطولة أوروبا 2024، ساد التفاؤل منتخب اسكتلندا بتحقيق أول فوز على أرضه أمام إنجلترا منذ 1985، لكن بمجرد أن هز فودن الشباك من تسديدة كايل ووكر الطائشة في الدقيقة 32 عاقب بلينغهام لاعب ريال مدريد منافسه آندي روبرتسون على ارتكاب خطأ بعدها بثلاث دقائق.

وأنعش هدف عكسي سجله البديل هاري ماغواير في الدقيقة 67 معنويات اسكتلندا في تحقيق انتفاضة ومنح المدرب ستيف كلارك قبلة الحياة قبل أن ينهي القائد كين آمال اسكتلندا بنهاية رائعة لهجمة.

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