بعد 6 مباريات.. إقالة سانتوس من تدريب منتخب بولندا

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم يوم الأربعاء إقالة مدربه البرتغالي فرناندو سانتوس من منصبه، إثر النتائج المخيبة للمنتخب الوطني في تصفيات كأس أوروبا 2024.

واستلم سانتوس منصبه في يناير الماضي وجاء قرار الاستغناء عن خدماته بعد الخسارة أمام ألبانيا صفر-2 في تيرانا في العاشر من الشهر الحالي.

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وأصدر الاتحاد البولندي بياناً عبر حسابه على موقع "إكس" جاء فيه: يود الاتحاد البولندي أن يعلن أنه اعتباراً من 13 سبتمبر 2023، لم يعد المدرب فرناندو سانتوس يمارس مهماته بالإشراف على منتخب بولندا الوطني.

وتعرض سانتوس لانتقادات كبيرة من الصحف المحلية وأنصار المنتخب لأنه لم ينجح في بث روح جديدة في صفوف المنتخب الذي يقوده هداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي خلال ست مباريات أشرف عليها بينها لقاء ودي ضد ألمانيا انتهى بفوز بولندا 1-صفر.

ودفع سانتوس ثمن النتائج الهزيلة لفريقه في تصفيات كأس أوروبا المؤهلة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024 ضمن المجموعة الخامسة حيث حصد 6 نقاط فقط (فوزان و3 هزائم) في خمس مباريات ويحتل المركز الرابع ما يجعل فرصه ضئيلة في التأهل مباشرة.

وسبق لسانتوس أن أشرف على تدريب منتخب اليونان من 2010 إلى 2014 قبل أن يستلم تدريب منتخب البرتغال الذي قاده إلى إحراز كأس أوروبا عام 2016 قبل استقالته من منصبه في ديسمبر إثر خروج فريقه من الدور ربع النهائي من مونديال قطر على يد المغرب.