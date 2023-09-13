بيلنغهام: عاقبنا الاسكتلنديين على "صيحاتهم"

شدّد جود بيلنغهام لاعب خط وسط إنجلترا على أن صيحات الاستجهان خلال عزف النشيد الوطني لبلاده من الجماهير الاسكتلندية خلال الودية، التي جمعت بين المنتخبين، ألهمت "الأسود الثلاثة" للفوز 3-1 في غلاسكو الثلاثاء.



واكتست المباراة الطابع الودي للاحتفال بذكرى مرور 150 عاماً على كلاسيكو إنجلترا-اسكتلندا الأقدم في عالم الكرة والذي أبصر النور للمرّة الأولى في 30 نوفمبر 1872 في غلاسكو.

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واشتعل فتيل المنافسة غير الرياضية بين الجمهورين حتى قبل صافرة البداية. أطلقت الجماهير الاسكتلندية الصافرات خلال عزف النشيد الوطني الإنجليزي "ليحفظ الله الملك"، في حين ردّت جماهير الأخير بهتافات أثناء الوقوف دقيقة صمت على روح مدرب اسكتلندا السابق كريغ براون.

وقال بيلنغهام نجم ريال مدريد الإسباني بشأن الصافرات خلال النشيد الوطني: عندما تفعل ذلك مع المنتخب المناسب، فان ذلك يمكن أن يؤثر عليه، اليوم كنا في غاية الاستعداد والهدوء والتماسك، ما أعطانا دفعة حقيقية قبل المباراة، ونحن فخورون جميعاً لتمثيل بلدنا لذا من المهم جداً ان نظهر ذلك في مباريات مثل هذه".

وسرق بيلنغهام الأضواء بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 35، بعد ثلاث دقائق من افتتاح فيل فودن التسجيل بعدما تابع تسديدة كايل ووكر، ليعود النجم الجديد لريال مدريد الإسباني ويمرر كرة الهدف الثالث للهداف التاريخي لـ "الأسود الثلاثة" هاري كين (81).