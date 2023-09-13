ديشان: لا أعتقد أن بوغبا تناول المنشطات "عمداً"

استبعد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم أن يكون لاعب الوسط بوغبا تناول المنشطات عمداً، وفق ما أفاد الثلاثاء بعد الهزيمة الودية على أرض ألمانيا 1-2.

وقال المدرب عن اللاعب الذي خاض تحت قيادته 91 مباراة دولية سجل فيها 11 هدفاً: أنا مندهش جداً، لا أملك المعطيات، ستتوالى الأمور، لكن الكثير من الأشياء تتراكم فوق بوغبا، وهذا أمر صعب.

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وقرّرت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات الاثنين إيقاف بوغبا موقتاً بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، ما يُشكل ضربة قاسية جداً لحلمه بالعودة إلى مستواه السابق بعدما عانى الأمرين جراء الإصابات.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بعد ظهر الاثنين أن بوغبا أظهر مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في اختبار دم أجراه بعد الفوز على أودينيزي 3-0 في 20 أغسطس.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

وفي هذه الحالة، يمكن للاعب أن يطلب تحليلًا مضاداً للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة.

وفي غضون الأيام السبعة المقبلة، سيتم تحليل العينة "ب" بواسطة المختبر نفسه الذي قام بفحص العينة "أ"، وإذا جاءت النتيجة إيجابية، فسيتم إيقاف اللاعب تلقائياً في انتظار الحكم.

ويواجه ابن الثلاثين عاماً خطر الإيقاف لمدة تصل إلى أربعة أعوام وفق الإعلام الإيطالي إذا تبين أنه تناول عقارات لتحسين الأداء.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بوغبا تناول المنشطات عمداً، أجاب ديشان الثلاثاء: لا يمكنني تخيل ذلك. استناداً الى معرفتي به، وما يتعلق بكل ما يدور في رأسه، لكن المادة موجودة، ما لم يكن هناك رأي ثانٍ بعد الفحص المضاد.

وكشف ديشان: لقد تواصلت معه عبر الرسائل، لكن سيكون لدي الوقت للتحدث معه أكثر في الأيام المقبلة للحصول على المزيد من المعلومات، بعد ذلك، سنعرف السبب والكيفية. لا أعتقد أنه هو نفسه يعرف. لسوء الحظ، سيستغرق الأمر بعض الوقت. الأمر صعب عليه، لقد دعمته دائماً بطبيعة الحال.